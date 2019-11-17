Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Папиному зайчишке» Венедиктову-младшему пора ответить за преступления по закону

«Папиному зайчишке» Венедиктову-младшему пора ответить за преступления по закону

 Резник и Вишневский покрывают друг друга после скандалов с наркотиками и домогательствами

Резник и Вишневский покрывают друг друга после скандалов с наркотиками и домогательствами
Украинские силовики подняли флаг США над своими позициями в Донбассе

Украинские силовики подняли флаг США над своими позициями в Донбассе

 Лукашенко признался, что общаться с Россией приятнее, чем с Западом

Лукашенко признался, что общаться с Россией приятнее, чем с Западом
Роухани издал указ о помощи пострадавшим от повышения цен на бензин

Роухани издал указ о помощи пострадавшим от повышения цен на бензин

 Замечание девушке привело к массовой драке в Махачкале

Замечание девушке привело к массовой драке в Махачкале
«Папиному зайчишке» Венедиктову-младшему пора ответить за преступления по закону

«Папиному зайчишке» Венедиктову-младшему пора ответить за преступления по закону

 Резник и Вишневский покрывают друг друга после скандалов с наркотиками и домогательствами

Резник и Вишневский покрывают друг друга после скандалов с наркотиками и домогательствами
Украинские силовики подняли флаг США над своими позициями в Донбассе

Украинские силовики подняли флаг США над своими позициями в Донбассе

 Лукашенко признался, что общаться с Россией приятнее, чем с Западом

Лукашенко признался, что общаться с Россией приятнее, чем с Западом
Роухани издал указ о помощи пострадавшим от повышения цен на бензин

Роухани издал указ о помощи пострадавшим от повышения цен на бензин

 Замечание девушке привело к массовой драке в Махачкале

Замечание девушке привело к массовой драке в Махачкале
18:53   17 Ноября 2019
Весь мир

Замечание девушке привело к массовой драке в Махачкале

Замечание девушке привело к массовой драке в Махачкале

Выяснение отношений между двумя юношами переросло в массовую драку во дворе одного из медицинских учебных заведений Махачкалы. Причиной конфликта стало замечание в адрес девушки. Об этом республиканское МВД сообщило на странице в Instagram.

В ходе стычки 17-летний молодой человек ударил оппонента ножом в живот, после чего бросил оружие и скрылся с места преступления. Однако местные полицейские оперативно задержали преступника. Пострадавший — 18-летний студент — был госпитализирован.

Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне выходцы из Дагестана устроили перестрелку в якутском поселке Айхал. Жертвой стал 32-летний мужчина, еще двое ранены

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#дагестан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...