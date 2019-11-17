Замечание девушке привело к массовой драке в Махачкале

Выяснение отношений между двумя юношами переросло в массовую драку во дворе одного из медицинских учебных заведений Махачкалы. Причиной конфликта стало замечание в адрес девушки. Об этом республиканское МВД сообщило на странице в Instagram.

В ходе стычки 17-летний молодой человек ударил оппонента ножом в живот, после чего бросил оружие и скрылся с места преступления. Однако местные полицейские оперативно задержали преступника. Пострадавший — 18-летний студент — был госпитализирован.

Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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