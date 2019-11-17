Глава Управления по поддержанию морального духа ЛНА генерал Халид Махджуб заявил, что все виновники резни в Гаргуре в 2013 году сейчас являются лидерами бандформирований террористов ПНС Ливии. В том числе пособник ИГ*, глава так называемого МВД ПНС Фатхи Башага.

«Эти бандиты хладнокровно совершили свое преступление и все это задокументировано в фотографиях, видеороликах. Улицы Триполи заплатили цену за отсутствие настоящей армии в столице для защиты мирных жителей», — отметил Махджуб.

По его словам, молодежь Триполи в большинстве своем знает о зверствах боевиков ПНС Ливии и поддерживает Ливийскую национальную армию, поскольку именно солдаты Халифы Хафтара обеспечивают безопасность народа.

Трагедия разыгралась в столичном районе Гаргур 15 ноября 2013 года. В докладе Совбеза ООН от 2016 года говорится, что боевики мисуратских бандформирований, в число которых входили «сотрудники служб государственной безопасности», убили более 40 мирных граждан. Из-за начавшихся массовых беспорядков погибли еще минимум 16 человек, а порядка 130 – пострадали.

«МВД» так называемого Правительства национального согласия Ливии сейчас возглавляет ставленник террористов Фатхи Башага. Устроившие резню в Гаргуре боевики обеспечили ему пост главы «МВД», надавив на премьера триполитанского «правительства» Файеза Сарраджа.

Под своим началом Башага собрал столичных бандитов, в частности, членов группировки RADA, которая ответственна за похищение и удержание людей в тюрьме «Митига», известной пытками заключенных. Сейчас там незаконно удерживают российских социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Самера Суэйфана и Максима Шугалея.

Файез Саррадж и другие террористы ПНС Ливии покрывают деятельность RADA.

*Террористическая группировка, запрещена в РФ