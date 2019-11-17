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18:18   17 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Украинские силовики подняли флаг США над своими позициями в Донбассе

Украинские силовики подняли флаг США над своими позициями в Донбассе

Украинские силовики подняли американские флаги над своими позициями возле линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, командиры 14-й и 59-й бригад Сергей Войченко и Геннадий Шаповалов приказали вывесить флаги США возле населенных пунктов Крымское и Мироновский.

Филипоненко назвал военных «патриотами Украины». Он объяснил, что флаги установили накануне приезда американского журналиста Вэйна Хоффмана из издания New York Times, который посещал район в рабочих целях.

Представитель Народной милиции считает, что такими действиями силовики показали, «под чьим руководством и при чьей всесторонней поддержке ведется война в Донбассе».

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что разведение сил в Донбассе стало успехом российского лидера Владимира Путина.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #донбасс #украина

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