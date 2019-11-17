Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Поклонская похвалила Россию за передачу задержанных кораблей Украине

Поклонская похвалила Россию за передачу задержанных кораблей Украине

Ажиотаж вокруг смерти Исаева показал истинный моральный облик «оппозиции»

Ажиотаж вокруг смерти Исаева показал истинный моральный облик «оппозиции»
Лукашенко признался, что общаться с Россией приятнее, чем с Западом

Лукашенко признался, что общаться с Россией приятнее, чем с Западом

 МВД призвало митингующую в Тбилиси оппозицию соблюдать порядок

МВД призвало митингующую в Тбилиси оппозицию соблюдать порядок

Главаря банды в Египте приговорили к высшей мере наказания за нападение на силовиков

Главаря банды в Египте приговорили к высшей мере наказания за нападение на силовиков

 Глава Минздрава Сербии рассказал о состоянии Вучича

Глава Минздрава Сербии рассказал о состоянии Вучича
Поклонская похвалила Россию за передачу задержанных кораблей Украине

Поклонская похвалила Россию за передачу задержанных кораблей Украине

Ажиотаж вокруг смерти Исаева показал истинный моральный облик «оппозиции»

Ажиотаж вокруг смерти Исаева показал истинный моральный облик «оппозиции»
Лукашенко признался, что общаться с Россией приятнее, чем с Западом

Лукашенко признался, что общаться с Россией приятнее, чем с Западом

 МВД призвало митингующую в Тбилиси оппозицию соблюдать порядок

МВД призвало митингующую в Тбилиси оппозицию соблюдать порядок

Главаря банды в Египте приговорили к высшей мере наказания за нападение на силовиков

Главаря банды в Египте приговорили к высшей мере наказания за нападение на силовиков

 Глава Минздрава Сербии рассказал о состоянии Вучича

Глава Минздрава Сербии рассказал о состоянии Вучича
17:28   17 Ноября 2019
Весь мир

Главаря банды в Египте приговорили к высшей мере наказания за нападение на силовиков

Главаря банды в Египте приговорили к высшей мере наказания за нападение на силовиков

Главарь террористов Абдель Рахим Мухаммед Абдалла аль-Мисмари будет казнен через повешение за организацию нападения на сотрудников египетских сил безопасности в 2017 году. Соответствующий приговор вынес уголовный суд Египта в воскресенье, 17 ноября, передает новостной портал «Масрави».

По информации СМИ, пятеро человек по делу приговорены к пожизненному тюремному заключению. Другие 11 подсудимых получили по 10-15 лет тюрьмы. Еще 30 человек суд оправдал. Получивший высшую меру наказания аль-Мисмари, скорее всего, будет повешен. Чаще всего в Египте используется именно такой метод смертной казни.

Два года назад в результате нападения в окрестностях Каира в пустынном районе эль-Вахат погибли 16 сотрудников МВД Египта, получили ранения еще 13. Нападение организовал главарь террористической ячейки — гражданин Ливии аль-Мисмари, непосредственно участвовавший в нападении. Он был единственным из нападавших, кого египетским силовикам удалось взять живым. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались более 40 человек, которых считали причастными к этой и другим террористическим атакам.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#политика #египет #смертная казнь #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...