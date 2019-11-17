Главаря банды в Египте приговорили к высшей мере наказания за нападение на силовиков

Главарь террористов Абдель Рахим Мухаммед Абдалла аль-Мисмари будет казнен через повешение за организацию нападения на сотрудников египетских сил безопасности в 2017 году. Соответствующий приговор вынес уголовный суд Египта в воскресенье, 17 ноября, передает новостной портал «Масрави».

По информации СМИ, пятеро человек по делу приговорены к пожизненному тюремному заключению. Другие 11 подсудимых получили по 10-15 лет тюрьмы. Еще 30 человек суд оправдал. Получивший высшую меру наказания аль-Мисмари, скорее всего, будет повешен. Чаще всего в Египте используется именно такой метод смертной казни.

Два года назад в результате нападения в окрестностях Каира в пустынном районе эль-Вахат погибли 16 сотрудников МВД Египта, получили ранения еще 13. Нападение организовал главарь террористической ячейки — гражданин Ливии аль-Мисмари, непосредственно участвовавший в нападении. Он был единственным из нападавших, кого египетским силовикам удалось взять живым. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались более 40 человек, которых считали причастными к этой и другим террористическим атакам.