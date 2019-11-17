Резник и Вишневский покрывают друг друга после скандалов с наркотиками и домогательствами

Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник покрывает своего коллегу Бориса Вишневского, которого выпускница РПГУ имени Герцена обвинила в домогательствах. Об этом пишет Nation News.

Весной этого года Резник сам оказался в центре скандала. Его поймали на употреблении наркотиков. Соседи засняли на видео, как депутат петербургского ЗакСа курит характерным образом «косяк» на общем балконе. Резник все обвинения отрицал, однако пройти медицинскую экспертизу отказался. В той ситуации Вишневский коллегу поддержал. Теперь Резник отдает «долг», прикрывая профессора.

Например, он начал раскручивать свое предложение сделать должности ректоров МГУ и СПбГУ выборными. В соцсетях Резник обвиняет руководство петербургского вуза в трагедии с Анастасией Ещенко и убившим ее профессором Олегом Соколовым, требуя его отставки. В ситуации с домогательствами в РГПУ депутат вины руководства вуза, видимо, не видит. Также Резник называет травлей сообщения о похождениях Вишневского.

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что подобное поведение оппозиционеров обусловлено нравами их электоральной базы.

«Для оппозиционеров самое главное – это не нормы морали, не нормы этики, и даже не нормы уголовного кодекса. А главное для них, какой транспондер выставлен "свой-чужой"», — отметил Милонов.

По словам депутата, основная электоральная база у Вишневского и Резника представляет из себя людей, которые склонны к девиациям – это наркоманы, извращенцы, гомосексуалисты. Если они будут осуждать общественно порицаемые вещи, тогда их либеральная база сократится.

Напомним, ранее в редакцию Nation News обратилась девушка по имени Кристина. По ее словам, Вишневский приставал к ней и склонял к интимной близости, когда девушка училась в РГПУ. По ее словам, подобное поведение для профессора было нормой. Он выбирал девушек, у которых были проблемы с учебой и угрожал отчислением, если они не вступят с ним в сексуальные отношения.