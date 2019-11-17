«Папиному зайчишке» Венедиктову-младшему пора ответить за преступления по закону

Сын главного редактора «Эха Москвы» Алексей Венедиктов-младший известен не самым достойным поведением и любовью к маргинальным развлечениям. Влиятельный журналист использует все связи, чтобы спасти нерадивого «папиного зайчишку» от армии, скандалов и разоблачения в СМИ.

Внимание прессы сфокусировалось на Венедиктове-младшем в мае, когда в сети появилась информация о его участии в нелегальном барном бизнесе в одном из заведений Москвы. Сын оппозиционного журналиста продавал нелегальный алкоголь посетителям, вел себя по-хамски, о чем рассказали гости заведения в соцсетях. Авторы поста написали заявление в полицию с требованием провести проверку.

История стала набирать обороты в Сети, позднее ее разместили на известной площадке «Двач». Однако запись быстро удалили с ресурса. ФАН не исключает, что из неприятной ситуации сына вытащил влиятельный отец.

Кроме того, 18-летний Венедиктов-младший использовал авторитет отца, чтобы «откосить» от службы в армии. Сработала лазейка в законодательстве, при которой постоянно проживающий за границей россиянин может не служить. Ранее в интервью главред «Эха» уже хвастался, что использовал знакомства для вывоза людей за рубеж. В минувшем ноябре он признавался в интервью, что «эвакуировал» сына, когда тот имел какие-то проблемы.

Издание отмечает, что на историю с уклонистом не последовало никакой реакции, несмотря на освещение в СМИ. Венедиктов-старший тактично молчал и не комментировал ситуацию, а полиция игнорировала публичное сообщение о правонарушении.

На днях ФАН опубликовало скриншоты с личной странички Венедиктова-младшего, которую он ведет под псевдонимом Крупский, и делится с подписчиками маргинальными кадрами. На одном из них сын либерального журналиста комментирует ДТП, в которое он попал на своем элитном Мустанге. Венедиктов-младший обозвал «нерусских» участников столкновения «животными» и пожелал им смерти. Такие фразы можно расценить как разжигание межнациональной розни. За них предусмотрено наказание по статье 282 УК РФ.

После публикации данной информации сын журналиста оперативно закрыл доступ к странице во «ВКонтакте», испугавшись возможных последствий.

Почему сын Венедиктова не несет ответственности за свои поступки? На этот вопрос журналист косвенно ответил в одном из интервью комментируя бегство Айдара Губайдулина (подследственный фигурант «московского дела») из России за границу. Венедиктов отметил, что если такая ситуация сложилась бы с его сыном, то он без проблем одобрил бы его побег.

«Но я знаю о последствии. Понятно, что, беспокоясь прежде всего о собственном сыне, я бы ему сказал: "Конечно беги. Беги, кролик, беги. Но при этом ты понимаешь, что еще 147 кроликов теперь — у них положение ухудшится. Вот какая история"», — заявил Венедиктов.

Венедиктов-старший выставляет сына «маленьким шкодливым зайчишкой», которого надо вытаскивать из различных передряг. В защите ребенка нет ничего плохо, напоминает издание. Но до определенных пределов. По мнению ФАН, вскрытые истории семьи Венедиктова актуализируют две проблемы. Первая— бесцеремонное и даже хвастливое использование связей, которая никак не вяжется с образом государственника, борца за светлую «Россию будущего».

Вторая — игнорирование ситуации правоохранительными органами. Венедиктов-младший должен быть привлечен к ответственности за правонарушения. Бездействие полиции порождает в обществе безнаказанность и недоверие к властям. В случае установления вины Венедиктова-младшего нужно привлечь по закону.