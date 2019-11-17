Поклонская похвалила Россию за передачу задержанных кораблей Украине
Москва пошла навстречу братской Украине, когда решила передать задержанные год назад за нарушение госграницы РФ три военных корабля. Об этом заявила депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская в воскресенье, 17 ноября.
Ранее сообщалось, что украинские катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу» покидают место стоянки в порту Керчи, их также сопровождают российские корабли. Сообщалось, что корабли должны быть переданы украинской стороне в нейтральных водах, где именно — источник РИА Новости умолчал.
Поклонская отметила, ежемесячно на этом направлении [отношения между Россией и Украиной — ред.] приходят хорошие новости.
«Разведение сил, обмен, теперь корабли. Все эти шаги, безусловно, показывают, что все рассказы администрации (предыдущего президента Украины Петра) Порошенко про недоговороспособную Россию были абсолютной ложью — наша страна всегда идет навстречу братской Украине», — цитирует агентство слова Поклонской.
Она также отметила, что невозможно в один момент восстановить то, что разрушила предыдущая украинская власть. Однако радует, что у действующего президента украинского государства Владимира Зеленского иные приоритеты — он показывает, что европейский путь Украины не обязательно должен быть связан на порче отношений с Россией на всех портах, заключила Поклонская.