Москва пошла навстречу братской Украине, когда решила передать задержанные год назад за нарушение госграницы РФ три военных корабля. Об этом заявила депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская в воскресенье, 17 ноября.

Ранее сообщалось, что украинские катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу» покидают место стоянки в порту Керчи, их также сопровождают российские корабли. Сообщалось, что корабли должны быть переданы украинской стороне в нейтральных водах, где именно — источник РИА Новости умолчал.

Поклонская отметила, ежемесячно на этом направлении [отношения между Россией и Украиной — ред.] приходят хорошие новости.

«Разведение сил, обмен, теперь корабли. Все эти шаги, безусловно, показывают, что все рассказы администрации (предыдущего президента Украины Петра) Порошенко про недоговороспособную Россию были абсолютной ложью — наша страна всегда идет навстречу братской Украине», — цитирует агентство слова Поклонской.

Она также отметила, что невозможно в один момент восстановить то, что разрушила предыдущая украинская власть. Однако радует, что у действующего президента украинского государства Владимира Зеленского иные приоритеты — он показывает, что европейский путь Украины не обязательно должен быть связан на порче отношений с Россией на всех портах, заключила Поклонская.