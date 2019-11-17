Защитить студентов от секс-террора Вишневского требуют пикетчики в Петербурге

Петербургские активисты проводят в воскресенье одиночные пикеты у станции метро «Гостиный двор». Акции связаны со скандалом вокруг депутата Заксобрания Бориса Вишневского, которого ранее одна из выпускниц РПГУ имени Герцена обвинила в сексуальных домогательствах во время учебы.

На плакате у пикетчиков написано: «Нет — харрасменту в вузах», «Нам нужны педагоги, а не педофилы», «Вишневский — вон».

«Преподаватель должен быть наставником. У него не должно быть никаких сексуальных влечений к студентам», — убежден один из участников акции.

Напомним, секс-скандал с парламентарием произошел на прошлой неделе. Девушка по имени Кристина в интервью Nation News рассказала, как будучи студенткой Вишневского, ей приходилось вступать с ним в интимную связь. Девушка также сообщила о других жертвах домогательств.

Позднее в редакцию ФАН обратилась еще одна экс-студентка РГПУ имени Герецена по имени Алина и подтвердила, что преподаватель Вишневский делает девушкам недвусмысленные намеки и распускает руки.

Сам Вишневский чтобы признаться и извиниться, отвергает все обвинения в свой адрес и говорит, что все происходящее является черным пиаром политтехнологов.