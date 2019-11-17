Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Поклонская похвалила Россию за передачу задержанных кораблей Украине

Поклонская похвалила Россию за передачу задержанных кораблей Украине

Ажиотаж вокруг смерти Исаева показал истинный моральный облик «оппозиции»

Ажиотаж вокруг смерти Исаева показал истинный моральный облик «оппозиции»
Лукашенко признался, что общаться с Россией приятнее, чем с Западом

Лукашенко признался, что общаться с Россией приятнее, чем с Западом

 МВД призвало митингующую в Тбилиси оппозицию соблюдать порядок

МВД призвало митингующую в Тбилиси оппозицию соблюдать порядок

Главаря банды в Египте приговорили к высшей мере наказания за нападение на силовиков

Главаря банды в Египте приговорили к высшей мере наказания за нападение на силовиков

 Глава Минздрава Сербии рассказал о состоянии Вучича

Глава Минздрава Сербии рассказал о состоянии Вучича
Поклонская похвалила Россию за передачу задержанных кораблей Украине

Поклонская похвалила Россию за передачу задержанных кораблей Украине

Ажиотаж вокруг смерти Исаева показал истинный моральный облик «оппозиции»

Ажиотаж вокруг смерти Исаева показал истинный моральный облик «оппозиции»
Лукашенко признался, что общаться с Россией приятнее, чем с Западом

Лукашенко признался, что общаться с Россией приятнее, чем с Западом

 МВД призвало митингующую в Тбилиси оппозицию соблюдать порядок

МВД призвало митингующую в Тбилиси оппозицию соблюдать порядок

Главаря банды в Египте приговорили к высшей мере наказания за нападение на силовиков

Главаря банды в Египте приговорили к высшей мере наказания за нападение на силовиков

 Глава Минздрава Сербии рассказал о состоянии Вучича

Глава Минздрава Сербии рассказал о состоянии Вучича
16:53   17 Ноября 2019
Россия

Защитить студентов от секс-террора Вишневского требуют пикетчики в Петербурге

Защитить студентов от секс-террора Вишневского требуют пикетчики в Петербурге

Петербургские активисты проводят в воскресенье одиночные пикеты у станции метро «Гостиный двор». Акции связаны со скандалом вокруг депутата Заксобрания Бориса Вишневского, которого ранее одна из выпускниц РПГУ имени Герцена обвинила в сексуальных домогательствах во время учебы.

На плакате у пикетчиков написано: «Нет — харрасменту в вузах», «Нам нужны педагоги, а не педофилы», «Вишневский — вон».

«Преподаватель должен быть наставником. У него не должно быть никаких сексуальных влечений к студентам», — убежден один из участников акции.

Защитить студентов от секс-террора Вишневского требуют пикетчики в Петербурге

Напомним, секс-скандал с парламентарием произошел на прошлой неделе. Девушка по имени Кристина в интервью Nation News рассказала, как будучи студенткой Вишневского, ей приходилось вступать с ним в интимную связь. Девушка также сообщила о других жертвах домогательств.

Позднее в редакцию ФАН обратилась еще одна экс-студентка РГПУ имени Герецена по имени Алина и подтвердила, что преподаватель Вишневский делает девушкам недвусмысленные намеки и распускает руки.

Сам Вишневский чтобы признаться и извиниться, отвергает все обвинения в свой адрес и говорит, что все происходящее является черным пиаром политтехнологов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Саида Габиева
#вишневский #домогательства

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...