Ажиотаж вокруг смерти Исаева показал истинный моральный облик «оппозиции»

Оппозиционный деятель, лидер общественно-политического движения «Новая Россия», Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва в ночь на 16 ноября. Причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность. Ему был 41 год.

После смерти Исаева в сети появились слухи, что он умер не своей смертью. На версии с убийством настаивают оппозиционеры. По их словам, правительство якобы боялось Исаева, который критиковал власть, пишет Nation News.

Складывается впечатление, что многие решили извлечь из смерти политика выгоду. Например, блогер Михаил Волконский заявил, что в России «слишком часто умирают от сердца» люди, «которые начали поднимать народ». Но стоит отметить, что Волконский известен своими провокациями, поэтому вряд ли здравомыслящие люди воспримут его теорию заговора всерьез.

Авторы другого Youtube-канала, «Аудиостатьи», утверждают, что Исаев не представлял опасности для Кремля, он был готов «слить» протест. Политика могли «убрать» бизнесмены, желающие построить комбинат в Рыбинске. Однако эту версию легко опровергнуть – 12 ноября правительство сняло вопрос о строительстве ЦБК.

Российский журналист Юлия Витязева подняла этическую сторону вопроса. Шумиха вокруг смерти Исаева, по ее словам, многое говорит о моральном облике оппозиции, которая устраивает пляски на костях.