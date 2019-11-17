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 Глава Минздрава Сербии рассказал о состоянии Вучича

Глава Минздрава Сербии рассказал о состоянии Вучича
16:18   17 Ноября 2019
Весь мир

Глава Минздрава Сербии рассказал о состоянии Вучича

Глава Минздрава Сербии рассказал о состоянии Вучича

Глава Минздрава Сербии Златибор Лончар заявил, что врачи Военно-медицинской академии (ВМА) в Белграде спасли жизнь сербскому лидеру Александру Вучичу. Об этом пишет агентство «Танюг» в воскресенье, 17 ноября.

По словам Лончара, в последнее время у Вучича обострились хронические болезни сердца, поэтому президент решил обратиться к специалистам ВМА. Медики осмотрели его и констатировали, что состояние здоровья Вучича ухудшилось. Президента госпитализировали.

Организм Вучича хорошо отреагировал на лечение, отметил глава Минздрава.

Ранее сам Вучич сообщил, что вернется на работу в понедельник, 18 ноября.

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Автор: Арсений Аскольский
#сербия #вучич

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