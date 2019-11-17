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Россия и Китай выступают против вмешательства во внутренние дела других государств

Россия и Китай выступают против вмешательства во внутренние дела других государств

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16:14   17 Ноября 2019
Россия

Россия и Китай выступают против вмешательства во внутренние дела других государств

Россия и Китай выступают против вмешательства во внутренние дела других государств

Москва и Пекин считают недопустимым вмешательство в политику других стран. Такое мнение выразил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Каждый раз акцентируется полное совпадение точек зрения и Москвы и Пекина относительно неприемлемости какого-либо вмешательства извне во внутренние дела всех стран — и России, и Китая в частности», — сказал он.

По словам Пескова, навязывать свою позицию и систему ценностей другому государству неприемлемо. Между лидерами России и Пекина «полное согласие на этот счет».

Напомним, президент России Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите БРИКС, который состоялся 13-14 ноября в Бразилии.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #песков #китай #вмешательство

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