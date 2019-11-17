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16:23   17 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Лукашенко признался, что общаться с Россией приятнее, чем с Западом

Лукашенко признался, что общаться с Россией приятнее, чем с Западом

Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал признаком братства и дружбы редкие разногласия, возникающие между Москвой и Минском. Об этом он заявил в воскресенье, 17 ноября. 

«Поскольку у нас громадье вопросов, которые надо было решить давно, но мы не решили, создается впечатление, что у нас напряженка с Россией бешеная. Но эта напряженка характерна только братским, дружественным странам», — сказал он.

Лукашенко также признался, что ему проще вести переговоры с Россией, чем с Западом. Это связано с тем, что Белоруссия и Россия — один народ, который говорит на одном языке и одинаково думает. Глава республики подчеркнул, что ему всегда было комфортно общаться с россиянами, он также считает их друзьями. 

Лукашенко признался, что общаться с Россией приятнее, чем с Западом

«Конечно же, мы разные страны, у нас уже, наверное, есть и какие-то свои цели и задачи. Россия — большая страна, у нас их, может, поменьше, но также хватает», — сказал он. 

Глава Белоруссии также заявил, что общаясь с высокопоставленными американскими лицами, он сразу обозначил, что Белоруссия — независимая и суверенная страна, которая не будет «отхожим двором ни у Европы, ни у Востока». Поэтому если кто-то считает, что американцы потащили Белоруссию на Запад, «это полная чепуха», поспешил объяснить президент.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #белоруссия #общество #лукашенко

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