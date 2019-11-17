Лукашенко признался, что общаться с Россией приятнее, чем с Западом

Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал признаком братства и дружбы редкие разногласия, возникающие между Москвой и Минском. Об этом он заявил в воскресенье, 17 ноября.

«Поскольку у нас громадье вопросов, которые надо было решить давно, но мы не решили, создается впечатление, что у нас напряженка с Россией бешеная. Но эта напряженка характерна только братским, дружественным странам», — сказал он.

Лукашенко также признался, что ему проще вести переговоры с Россией, чем с Западом. Это связано с тем, что Белоруссия и Россия — один народ, который говорит на одном языке и одинаково думает. Глава республики подчеркнул, что ему всегда было комфортно общаться с россиянами, он также считает их друзьями.

«Конечно же, мы разные страны, у нас уже, наверное, есть и какие-то свои цели и задачи. Россия — большая страна, у нас их, может, поменьше, но также хватает», — сказал он.

Глава Белоруссии также заявил, что общаясь с высокопоставленными американскими лицами, он сразу обозначил, что Белоруссия — независимая и суверенная страна, которая не будет «отхожим двором ни у Европы, ни у Востока». Поэтому если кто-то считает, что американцы потащили Белоруссию на Запад, «это полная чепуха», поспешил объяснить президент.