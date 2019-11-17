МВД призвало митингующую в Тбилиси оппозицию соблюдать порядок

МВД Грузии призывает участников протестных акций в Тбилиси соблюдать порядок. Ведомство предупредило, что попытки штурма или блокирования госорганов будут пресекаться. Такое заявление распространила пресс-служба МВД в воскресенье, 17 ноября.

Парламент Грузии не принял поправки в конституцию, которые подразумевают переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. Перед зданием парламента в грузинской столице начались акции протеста оппозиции. Против правительства объединилась всяк оппозиция, которая требует внеочередные парламентские выборы и назначение переходного правительства.

«Полиция защищает право на мирное собрание и проведение манифестации, которое гарантировано конституцией Грузии», — говорится в сообщении.

Ведомство призвало рганизаторов и участников акции соблюдать правопорядок и подчиняться законным требованиям полиции.