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15:50   17 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

МВД призвало митингующую в Тбилиси оппозицию соблюдать порядок

МВД призвало митингующую в Тбилиси оппозицию соблюдать порядок

МВД Грузии призывает участников протестных акций в Тбилиси соблюдать порядок. Ведомство предупредило, что попытки штурма или блокирования госорганов будут пресекаться. Такое заявление распространила пресс-служба МВД в воскресенье, 17 ноября.

Парламент Грузии не принял поправки в конституцию, которые подразумевают переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. Перед зданием парламента в грузинской столице начались акции протеста оппозиции. Против правительства объединилась всяк оппозиция, которая требует внеочередные парламентские выборы и назначение переходного правительства.

«Полиция защищает право на мирное собрание и проведение манифестации, которое гарантировано конституцией Грузии», — говорится в сообщении.

Ведомство призвало рганизаторов и участников акции соблюдать правопорядок и подчиняться законным требованиям полиции.

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Автор: Арсений Аскольский
#тбилиси #протесты

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