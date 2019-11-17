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15:56   17 Ноября 2019
Россия

Вандал повредил скульптуру Мадонны на станции метро «Римская» в Москве

Вандал повредил скульптуру Мадонны на станции метро «Римская» в Москве

Вандал повредил скульптуру «Мадонна с младенцем» на станции метро «Римская» в Москве. Специалисты уже преступили к ее восстановлению.

Фотография скульптуры, на которой у Мадонны задрапирована грудь, появилась ранее в соцсетях. В пресс-службе московского метрополитена сообщили новости и добавили, что композицию пытаются восстановить. 

Скульптура была повреждена 30 октября. Сотрудники полиции вандала задержали. 

Композиция «Мадонна с младенцем» является работой художника Леонида Берлина.

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #метро #вандализм

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