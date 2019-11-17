Вандал повредил скульптуру Мадонны на станции метро «Римская» в Москве

Вандал повредил скульптуру «Мадонна с младенцем» на станции метро «Римская» в Москве. Специалисты уже преступили к ее восстановлению.

Фотография скульптуры, на которой у Мадонны задрапирована грудь, появилась ранее в соцсетях. В пресс-службе московского метрополитена сообщили новости и добавили, что композицию пытаются восстановить.

Скульптура была повреждена 30 октября. Сотрудники полиции вандала задержали.

Композиция «Мадонна с младенцем» является работой художника Леонида Берлина.