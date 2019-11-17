Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия и Китай выступают против вмешательства во внутренние дела других государств

Россия и Китай выступают против вмешательства во внутренние дела других государств

 Вандал повредил скульптуру Мадонны на станции метро «Римская» в Москве

Вандал повредил скульптуру Мадонны на станции метро «Римская» в Москве
МВД призвало митингующую в Тбилиси оппозицию соблюдать порядок

МВД призвало митингующую в Тбилиси оппозицию соблюдать порядок

Лукашенко заявил, что не беспокоится по поводу оценки парламентских выборов на Западе

Лукашенко заявил, что не беспокоится по поводу оценки парламентских выборов на Западе
Глава Минздрава Сербии рассказал о состоянии Вучича

Глава Минздрава Сербии рассказал о состоянии Вучича

 Военный эксперт назвал статью о «превосходстве» Rafale над Су-30МКИ некомпетентной

Военный эксперт назвал статью о «превосходстве» Rafale над Су-30МКИ некомпетентной
Россия и Китай выступают против вмешательства во внутренние дела других государств

Россия и Китай выступают против вмешательства во внутренние дела других государств

 Вандал повредил скульптуру Мадонны на станции метро «Римская» в Москве

Вандал повредил скульптуру Мадонны на станции метро «Римская» в Москве
МВД призвало митингующую в Тбилиси оппозицию соблюдать порядок

МВД призвало митингующую в Тбилиси оппозицию соблюдать порядок

Лукашенко заявил, что не беспокоится по поводу оценки парламентских выборов на Западе

Лукашенко заявил, что не беспокоится по поводу оценки парламентских выборов на Западе
Глава Минздрава Сербии рассказал о состоянии Вучича

Глава Минздрава Сербии рассказал о состоянии Вучича

 Военный эксперт назвал статью о «превосходстве» Rafale над Су-30МКИ некомпетентной

Военный эксперт назвал статью о «превосходстве» Rafale над Су-30МКИ некомпетентной
15:41   17 Ноября 2019
Россия

Отношения РФ и Украины могут улучшиться после передачи кораблей, считает депутат ГД

Отношения РФ и Украины могут улучшиться после передачи кораблей, считает депутат ГД

Депутат ГД от крымского региона Михаил Шеремет считает, что передача Украине задержанных кораблей может стать переломным моментом в налаживании отношений между Москвой и Киевом. Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье, 17 ноября.

Ранее сообщалось, что украинские катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу» покидают место стоянки в порту Керчи в сопровождении российских кораблей. Их должны передать украинской стороне в нейтральных водах, где конкретно — неизвестно.

«Это хорошая тенденция, которая может стать переломным моментом в процессе постепенного восстановления взаимопонимания и доверия между нашими странами, которое было изрядно подпорчено предыдущими так называемыми президентами Украины, пришедшими к власти вооруженным путем в результате вооруженного переворота», — цитирует агентство слова Шеремета. 

По мнению Шеремета, за последние несколько лет между братскими странами РФ и Украиной была искусственно создана конфронтация. Чем раньше страны решат неурегулированные вопросы, тем быстрее их народы начнут жить в мире, процветании и благополучии. 

В ноябре 2018 года три украинских корабля нарушили государственную границу РФ. Они опасно маневрировали и отказывались подчиняться законным требованиям российских властей. Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал происшествие как провокацию со стороны украинских властей для поднятия рейтинга перед выборами. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #шеремет #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...