Отношения РФ и Украины могут улучшиться после передачи кораблей, считает депутат ГД

Депутат ГД от крымского региона Михаил Шеремет считает, что передача Украине задержанных кораблей может стать переломным моментом в налаживании отношений между Москвой и Киевом. Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье, 17 ноября.

Ранее сообщалось, что украинские катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу» покидают место стоянки в порту Керчи в сопровождении российских кораблей. Их должны передать украинской стороне в нейтральных водах, где конкретно — неизвестно.

«Это хорошая тенденция, которая может стать переломным моментом в процессе постепенного восстановления взаимопонимания и доверия между нашими странами, которое было изрядно подпорчено предыдущими так называемыми президентами Украины, пришедшими к власти вооруженным путем в результате вооруженного переворота», — цитирует агентство слова Шеремета.

По мнению Шеремета, за последние несколько лет между братскими странами РФ и Украиной была искусственно создана конфронтация. Чем раньше страны решат неурегулированные вопросы, тем быстрее их народы начнут жить в мире, процветании и благополучии.

В ноябре 2018 года три украинских корабля нарушили государственную границу РФ. Они опасно маневрировали и отказывались подчиняться законным требованиям российских властей. Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал происшествие как провокацию со стороны украинских властей для поднятия рейтинга перед выборами.