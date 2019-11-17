Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия и Китай выступают против вмешательства во внутренние дела других государств

Россия и Китай выступают против вмешательства во внутренние дела других государств

 Вандал повредил скульптуру Мадонны на станции метро «Римская» в Москве

Вандал повредил скульптуру Мадонны на станции метро «Римская» в Москве
МВД призвало митингующую в Тбилиси оппозицию соблюдать порядок

МВД призвало митингующую в Тбилиси оппозицию соблюдать порядок

Лукашенко заявил, что не беспокоится по поводу оценки парламентских выборов на Западе

Лукашенко заявил, что не беспокоится по поводу оценки парламентских выборов на Западе
Глава Минздрава Сербии рассказал о состоянии Вучича

Глава Минздрава Сербии рассказал о состоянии Вучича

 Военный эксперт назвал статью о «превосходстве» Rafale над Су-30МКИ некомпетентной

Военный эксперт назвал статью о «превосходстве» Rafale над Су-30МКИ некомпетентной
Россия и Китай выступают против вмешательства во внутренние дела других государств

Россия и Китай выступают против вмешательства во внутренние дела других государств

 Вандал повредил скульптуру Мадонны на станции метро «Римская» в Москве

Вандал повредил скульптуру Мадонны на станции метро «Римская» в Москве
МВД призвало митингующую в Тбилиси оппозицию соблюдать порядок

МВД призвало митингующую в Тбилиси оппозицию соблюдать порядок

Лукашенко заявил, что не беспокоится по поводу оценки парламентских выборов на Западе

Лукашенко заявил, что не беспокоится по поводу оценки парламентских выборов на Западе
Глава Минздрава Сербии рассказал о состоянии Вучича

Глава Минздрава Сербии рассказал о состоянии Вучича

 Военный эксперт назвал статью о «превосходстве» Rafale над Су-30МКИ некомпетентной

Военный эксперт назвал статью о «превосходстве» Rafale над Су-30МКИ некомпетентной
15:27   17 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Лукашенко заявил, что не беспокоится по поводу оценки парламентских выборов на Западе

Лукашенко заявил, что не беспокоится по поводу оценки парламентских выборов на Западе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его не особо беспокоит, как парламентские выборы, проходящие в республике, оценят международные партнеры. 

«Я по этому поводу париться не привык», — сказал политик.

По словам Лукашенко, выборы проводятся прежде всего для белорусского народа, чтобы улучшить ситуацию в стране. Поэтому переживать стоит за то, чтобы они прошли согласно законам и конституции. 

Ранее Лукашенко заявил, что собирается баллотироваться на президентских выборах в 2020 году.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#выборы #белоруссия #лукашенко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...