Лукашенко заявил, что не беспокоится по поводу оценки парламентских выборов на Западе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его не особо беспокоит, как парламентские выборы, проходящие в республике, оценят международные партнеры.

«Я по этому поводу париться не привык», — сказал политик.

По словам Лукашенко, выборы проводятся прежде всего для белорусского народа, чтобы улучшить ситуацию в стране. Поэтому переживать стоит за то, чтобы они прошли согласно законам и конституции.

Ранее Лукашенко заявил, что собирается баллотироваться на президентских выборах в 2020 году.