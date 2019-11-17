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15:12   17 Ноября 2019
Россия

Врач рассказала, как вылечить больное горло без лекарств

Врач рассказала, как вылечить больное горло без лекарств

Врач высшей категории общей практики Лариса Алексеева рассказала, как избавиться от боли в горле без лекарств. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» в воскресенье, 17 ноября

Для борьбы с неприятными ощущениями в горле специалист посоветовала принимать корень солодки. Она подчеркнула, что за счет противовоспалительных средств этого растения можно избавиться от боли в миндалинах. 

Собеседница «Вечерней Москвы» привела парадоксальный факт. По ее словам, при ангине можно употреблять мороженое, но в небольших количествах. 

«Мороженое избавляет ротовую полость от бактерий и снимает напряжение, которое возникает при ангине», — рассказала она.

Кроме этого, медик порекомендовала людям, страдающим от болей в горле, употреблять бананы. Большое содержание витамина С в этом фрукте положительно скажется на процессе выздоровления. 

Алексеева также заявила, что при воспаленном горле полезно употреблять морковь. В овоще содержится иммуностимулирущий витамин А, поэтому овощ поможет в заживлении слизистых оболочек в ротовой полости. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #медицина #лекарства

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