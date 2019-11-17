Врач рассказала, как вылечить больное горло без лекарств

Врач высшей категории общей практики Лариса Алексеева рассказала, как избавиться от боли в горле без лекарств. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» в воскресенье, 17 ноября

Для борьбы с неприятными ощущениями в горле специалист посоветовала принимать корень солодки. Она подчеркнула, что за счет противовоспалительных средств этого растения можно избавиться от боли в миндалинах.

Собеседница «Вечерней Москвы» привела парадоксальный факт. По ее словам, при ангине можно употреблять мороженое, но в небольших количествах.

«Мороженое избавляет ротовую полость от бактерий и снимает напряжение, которое возникает при ангине», — рассказала она.

Кроме этого, медик порекомендовала людям, страдающим от болей в горле, употреблять бананы. Большое содержание витамина С в этом фрукте положительно скажется на процессе выздоровления.

Алексеева также заявила, что при воспаленном горле полезно употреблять морковь. В овоще содержится иммуностимулирущий витамин А, поэтому овощ поможет в заживлении слизистых оболочек в ротовой полости.