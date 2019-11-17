Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия и Китай выступают против вмешательства во внутренние дела других государств

Россия и Китай выступают против вмешательства во внутренние дела других государств

 Вандал повредил скульптуру Мадонны на станции метро «Римская» в Москве

Вандал повредил скульптуру Мадонны на станции метро «Римская» в Москве
МВД призвало митингующую в Тбилиси оппозицию соблюдать порядок

МВД призвало митингующую в Тбилиси оппозицию соблюдать порядок

Лукашенко заявил, что не беспокоится по поводу оценки парламентских выборов на Западе

Лукашенко заявил, что не беспокоится по поводу оценки парламентских выборов на Западе
Глава Минздрава Сербии рассказал о состоянии Вучича

Глава Минздрава Сербии рассказал о состоянии Вучича

 Военный эксперт назвал статью о «превосходстве» Rafale над Су-30МКИ некомпетентной

Военный эксперт назвал статью о «превосходстве» Rafale над Су-30МКИ некомпетентной
Россия и Китай выступают против вмешательства во внутренние дела других государств

Россия и Китай выступают против вмешательства во внутренние дела других государств

 Вандал повредил скульптуру Мадонны на станции метро «Римская» в Москве

Вандал повредил скульптуру Мадонны на станции метро «Римская» в Москве
МВД призвало митингующую в Тбилиси оппозицию соблюдать порядок

МВД призвало митингующую в Тбилиси оппозицию соблюдать порядок

Лукашенко заявил, что не беспокоится по поводу оценки парламентских выборов на Западе

Лукашенко заявил, что не беспокоится по поводу оценки парламентских выборов на Западе
Глава Минздрава Сербии рассказал о состоянии Вучича

Глава Минздрава Сербии рассказал о состоянии Вучича

 Военный эксперт назвал статью о «превосходстве» Rafale над Су-30МКИ некомпетентной

Военный эксперт назвал статью о «превосходстве» Rafale над Су-30МКИ некомпетентной
15:01   17 Ноября 2019
Россия

Мантуров и наследный принц Абу-Даби обсудили сотрудничество в гражданской авиации

Мантуров и наследный принц Абу-Даби обсудили сотрудничество в гражданской авиации

Глава Минпромторга Денис Мантуров встретился с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Зеидом Аль Нахайяном. Они обсудили сотрудничество в гражданской авиации, а также в области технологий и производства оборудования для нефтегазовой сферы.

В министерстве отметили, что стороны обсудили подготовку двустороннего соглашения в области сертификации самолетов для реализации совместных проектов в области авиационной промышленности. Также речь зашла о промышленной сфере. 

Мантуров отметил, что за последние два года Россия сделала большой прорыв в развитии собственных компетенций добычи и глубокой переработки углеводородного сырья. Отечественные компании готовы предложить комплексные решения для эмиратских партнеров.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#авиация #мантуров #аль нахайян

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...