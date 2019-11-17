Мантуров и наследный принц Абу-Даби обсудили сотрудничество в гражданской авиации

Глава Минпромторга Денис Мантуров встретился с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Зеидом Аль Нахайяном. Они обсудили сотрудничество в гражданской авиации, а также в области технологий и производства оборудования для нефтегазовой сферы.

В министерстве отметили, что стороны обсудили подготовку двустороннего соглашения в области сертификации самолетов для реализации совместных проектов в области авиационной промышленности. Также речь зашла о промышленной сфере.

Мантуров отметил, что за последние два года Россия сделала большой прорыв в развитии собственных компетенций добычи и глубокой переработки углеводородного сырья. Отечественные компании готовы предложить комплексные решения для эмиратских партнеров.