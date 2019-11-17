Лукашенко осудил отказ Польши пригласить Путина на годовщину Второй мировой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти Польши допустили грубейшую ошибку, не пригласив главу РФ Владимира Путина на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.

Отвечая на вопрос польских журналистов, Лукашенко напомнил, что все советские республики сыграли «колоссальную роль» в освобождении Польши от нацизма.

«Я должен сказать, это была грубейшая ваша ошибка», — отметил Лукашенко.

Ранее власти Польши заявили, что Россию не пригласили на мероприятия к началу войны из-за нарушения международного права в 1939 году. Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу. Позже западная часть польской территории отошла к Германии, а другая часть — к СССР. Отметим, что канцлер ФРГ Ангела Меркель при этом приглашена на торжества.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что любые мемориальные мероприятия в любой стране, посвященные годовщине Второй мировой войны не могут считаться полноценными без участия российской стороны.