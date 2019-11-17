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14:32   17 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Лукашенко осудил отказ Польши пригласить Путина на годовщину Второй мировой

Лукашенко осудил отказ Польши пригласить Путина на годовщину Второй мировой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти Польши допустили грубейшую ошибку, не пригласив главу РФ Владимира Путина на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.

Отвечая на вопрос польских журналистов, Лукашенко напомнил, что все советские республики сыграли «колоссальную роль» в освобождении Польши от нацизма.

«Я должен сказать, это была грубейшая ваша ошибка», — отметил Лукашенко.

Ранее власти Польши заявили, что Россию не пригласили на мероприятия к началу войны из-за нарушения международного права в 1939 году. Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу. Позже западная часть польской территории отошла к Германии, а другая часть — к СССР. Отметим, что канцлер ФРГ Ангела Меркель при этом приглашена на торжества.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что любые мемориальные мероприятия в любой стране, посвященные годовщине Второй мировой войны не могут считаться полноценными без участия российской стороны.

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Автор: Арсений Аскольский
#польша #белоруссия #лукашенко

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