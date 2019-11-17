Венецианцы готовы к новому пику наводения

Уровень воды в Венеции может достичь отметки 160 сантиметров в воскресенье, 16 ноября. Об этом пишет газета La Repubblica. Власти и жители города подготовились к очередному наводнению.

В Венеции закрыли многие заведения, а в тех, что продолжаю тработу, установлены металлические заграждения, чтобы помещения не заливала вода. Туристы покидают город. Движение водных трамвайчиков-вапоретто также приостановлено.

По данным синоптиков, ситуация не улучшится до вторника, 19 ноября.

Уровень моря в Венеции в ночь на 13 ноября поднялся до 187 сантиметров. Критическим считается показатель в 130 сантиметров. По словам губернатора, Венеция оказалась затоплена более чем на 80%. Наводнение подтопило главные городские достопримечательности — площадь Сан-Марко и одноименный собор.