Умер известный британский фотограф Терри О'Нилл
Фотограф Терри О'Нилл умер в своем доме в Британии на 82-м году жизни после продолжительной болезни. Врачи ранее обнаружили у него рак простаты.
О'Нилл стал известен благодаря фотографиям знаменитостей. О его смерти сообщили в компании Iconic Images, которая представляет работы популярных фотографов.
«Iconic Images с тяжелым сердцем объявляет о смерти Теренса «Терри» О'Нилла», — сказала представитель Iconic Images.
Теренс Патрик «Терри» О'Нилл родился в Лондоне 30 июля 1938 года. За всю свою карьеру он провел фотосессии для Элтона Джона, Beatles и Rolling Stones. Также он фотографировал членов британской королевской семьи и известных политиков.
BREAKING Iconic photographer Terry O'Neill dies aged 81 after long illnesshttps://t.co/iwsJyptAQi pic.twitter.com/LDf2vLRMCT— Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) November 17, 2019