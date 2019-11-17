Умер известный британский фотограф Терри О'Нилл

Фотограф Терри О'Нилл умер в своем доме в Британии на 82-м году жизни после продолжительной болезни. Врачи ранее обнаружили у него рак простаты.

О'Нилл стал известен благодаря фотографиям знаменитостей. О его смерти сообщили в компании Iconic Images, которая представляет работы популярных фотографов.

«Iconic Images с тяжелым сердцем объявляет о смерти Теренса «Терри» О'Нилла», — сказала представитель Iconic Images.

Теренс Патрик «Терри» О'Нилл родился в Лондоне 30 июля 1938 года. За всю свою карьеру он провел фотосессии для Элтона Джона, Beatles и Rolling Stones. Также он фотографировал членов британской королевской семьи и известных политиков.