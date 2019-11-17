Военный эксперт назвал статью о «превосходстве» Rafale над Су-30МКИ некомпетентной

Директор Центра анализа мировой торговли оружием, военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя публикацию The Economic Times о превосходстве французских истребителей четвертого поколения Rafale над российскими Су-30МКИ, заявил, что эти выводы некомпетентны.

Ранее издание The Economic Times сообщило, что Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые.

«В Индии эксплуатируется огромное количество российских истребителей Су-30МКИ. Индия делает ставку на российские истребители», — заявил «Политике сегодня» Коротченко.

Он также заметил, что Индия только что подписала контракт на поставку зенитно-ракетных систем С-400. Именно в этой стране эксплуатируется более трехсот российских танков Т-90. Поэтому Индия, напомнил он, является крупнейшим, надежным и эффективным партнером России в области военно-технического сотрудничества. Такое сотрудничество будет только развиваться, уверен эксперт.

«Отдельные закупки иностранных вооружений в других странах — это политика Индии по диверсификации источников приобретения военной техники. Поэтому выводы, которые сделало это издание — некомпетентны и глупы», — заметил директор Центра анализа мировой торговли оружием.

Соглашение о покупке Индией у Франции 28 одноместных и восьми двухместных (учебных) истребителей Rafale заключено в сентябре 2016 года. Сумма сделки оценивается в 7,87 миллиарда евро, из которых свыше трех миллиардов будет освоено индийской промышленностью.