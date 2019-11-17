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Лукашенко осудил отказ Польши пригласить Путина на годовщину Второй мировой

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Умер известный британский фотограф Терри О'Нилл
14:00   17 Ноября 2019
Россия

Синоптики обещают москвичам наступление зимы в конце недели

Синоптики обещают москвичам наступление зимы в конце недели

Климатическая зима придет в Москву в четверг, 21 ноября. В этот день в столице установятся минусовые показатели, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, 17-го и 18 ноября в Москве и Подмосковье погода теплее климатической нормы сохранится. Температура воздуха прогреется до +4–+7 днем и до +5 градусов ночью.

В среду температура понизится, а в четверг наступит климатическая зима. Тишковец отметил, что она придет в столицу с опозданием на 11 дней.

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Автор: Арсений Аскольский
#москва #погода

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