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14:02   17 Ноября 2019
Россия

Депутат призвал ужесточить наказание за использование гаджетов за рулем

Депутат призвал ужесточить наказание за использование гаджетов за рулем

Первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков призвал ужесточить наказание за использование мобильных телефонов водителями во время движения. Об этом пишет РИА Новости.

По словам депутата, 6–7 процентов ДТП случаются по вине пьяных водителей, около 23 процентов происходят из-за плачевного состояния дорог, а еще две трети — из-за человеческого фактора, т.е. нарушений ПДД.  

«Телефоны в руках — это наша беда, но у нас в документах, которые фиксируют ДТП, нет графы о том, что авария произошла из-за того, что в руках водителя был телефон. Но на самом деле это очень опасная вещь», — считает Лысаков. 

При этом наказание за использование телефона во время езды «абсолютно никого не стимулирует». Штраф составляет 1,5 тысячи рублей. По мнению парламентария, наказание должно быть более серьезным. Заняться этим должно МВД РФ, обновить таким образом ПДД.

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Автор: Виктория Разумовская
#телефон #пдд #штрафы

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