Ходорковский взял «под крыло» Дудя в номинации «новая марионетка»

Популярный российский блогер Юрий Дудь стал лауреатом премии «Профессия — журналист», учрежденной организацией «Открытая Россия» опального олигарха Михаила Ходорковского.

На форуме сторонников «Открытой России» в Берлине озвучены лауреаты премии, которая была учреждена организацией Ходорковского в условиях «уничтожения журналистики в России».

Среди прочих в список награжденных попал известный блогер Юрий Дудь. Он удостоен премии за документальный фильм «Беслан. Помни» в номинации «Видеодокумент».

Плохое кино «проекта Ходорковского»

Стоит отметить, что ранее российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев выступил с резкой критикой в адрес Юрия Дудя, назвав блогера «проектом Ходорковского».

В интервью газете «Комсомольская правда» Соловьев назвал снятую блогером картину «плохим фильмом», так как Дудь не имеет ни малейшего представления о происходивших в Беслане событиях. По мнению ведущего, люди, которые действительно знают про эту трагедию, «поймут, в чем ложь Дудя».

Соловьев отметил, что в своем документальном фильме блогер излагал версию о якобы готовности боевиков отпустить заложников, если власти выполнят их условия. После этого в эфире YouTube-канала Дудя появляется бывший ректор Российской экономической школы, беглый экономист Сергей Гуриев, который, по мнению ведущего, «необходим лишь как человек, докладывающий про одно из дел Ходоровского».

На фоне этого Соловьев делает вывод, что вся деятельность видеоблогера недвусмысленно намекает на прямые связи с беглым олигархом, который уже много лет пытается дестабилизировать ситуацию в России.

Отряд «карманных публицистов» опального олигарха

Ничего удивительного в присуждении Юрию Дудю премии от организации Хорковского нет, если рассмотреть это «событие» в контексте объединения спонсируемых им журналистов в новый «Союз независимых публицистов», куда вошли сотрудники «Эха Москвы» Александр Невзоров и Юлия Латынина, а вместе с ними бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и музыкант Сергей Шнуров.

В опубликованном манифесте этого «союза» его участники уточняют, что вместе они составляют «легион», который «берет на себя обязательство освободить свободу слова». По словам Невзорова, со временем «сообщество может перерасти и в нечто большее». Поэтому нельзя исключать, что журналистские премии Ходорковский раздает для того, чтобы расширить состав своего отряда «карманных публицистов», формируемый для совершения очередных попыток расшатать ситуацию в России. И популярный видеоблогер Дудь, несомненно, мог бы пригодиться в команде «марионеток» бизнесмена. Не исключено, что именно в рамках этой дестабилизационной программы Ходорковский и решил взять его «под свое крыло».

Примечательно, что «Эхо» уже выпустило материал, посвященный форуму «Открытой России» в Берлине. В своем репортаже с места событий журналистка Ксения Ларина демонстративно выразила восхищение не только существованию этой премии, но и самому Михаилу Ходорковскому.

«Слава Богу, что есть независимые организации, которые устраивают журналистские форумы. Слава Богу, что есть "Открытая Россия" и Ходорковский, который вручает свои премии», — заявила Ларина.

Однако и такие лестные отзывы выглядят вполне «уместными», учитывая, что «Эхо Москвы» славится своей любовью к бизнесмену. Согласно расследованию, проведенному Федеральным агентством новостей, сотрудники радиостанции ранее предпринимали попытки оправдать преступную деятельность бизнесмена, чтобы продемонстрировать ему свою лояльность и выбить финансирование.

Панельная дискуссия «креативных наркоманов»

В общей массе сторонников Ходорковского и его «Открытой России» также успел «засветиться» еще один скандальный журналист, главный редактор журнала «Русский Newsweek» Михаил Фишман. Ему организовали выступление на панельной дискуссии «Медиа» в рамках берлинской конференции олигарха.

Многие коллеги Фишмана называют его «креативным журналистом», однако его творческий подход к работе легко объясняется вовсе не какими-то выдающимися способностями, а банальным пристрастием к наркотикам. Дело в том, что ранее журналиста уличили в употреблении запрещенных веществ, причем непосредственный процесс «подзарядки креативом» был запечатлен на видеопленку. Об этом эпизоде написали многие крупные издания, среди которых «Московский комсомолец», «Известия», «Аргументы и факты», «Газета» и другие. Но президиум Союза журналистов Москвы решил вступиться за Фишмана и написал заявление в его поддержку.

Некоторые представители «оппозиции» так же попытались оправдать неподобающее поведение журналиста, заявив, что все это очередной фейк, направленный на дискредитацию деятельности их сторонников. В частности, один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Илья Яшин назвал опубликованное видео с Фишманом «провокацией». Примечательно, что действие, попавшее на ту пленку, происходит в той же квартире, куда Яшина якобы заманили две девушки и предлагали наркотики.

Это лишь в очередной раз указывает на колоритность набираемых Ходорковским в свои «оппозиционные ряды» личностей, среди которых теперь не только лжецы, скандалисты и уголовники, но и откровенные наркоманы, прикрывающиеся «креативностью» и борьбой за свободу слова. И эти люди, собравшись далеко за пределами России на деньги Михаила Ходорковского, по всей видимости, решили обсудить дальнейший план по дестабилизации ситуации в нашей стране.