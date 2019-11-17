Россия вместе с Турцией могут создать боевой истребитель

Москва не исключает, что поможет Анкаре создать боевые истребители последних поколений. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шагуев в воскресенье, 17 ноября.

Глава ведомства выступил на выставке в Дубае, где рассказал о перспективах сотрудничества России и Турции в области разработок истребителей. Он подчеркнул, что обе страны имеют опыт для такой работы.

«Что касается разработок перспективных летательных аппаратов, то в настоящее время стороны ведут технические консультации и переговоры по самолету поколения 4++, а также первые пробные консультации по пятому поколению», — сказал он.

Шагуев также подчеркнул, что, учитывая имеющиеся компетенции в производстве самолета пятого поколения, Россия могла бы принять участие в проекте Турции. Сотрудничество, по его словам, может быть возможно по целому ряду систем самолета.

Несмотря на то, что вопрос сотрудничества уже обсуждается с партнерами, делать заявление о начале предметных переговоров по созданию Россией и Турцией нового самолета — преждевременно, предупредил он.