Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат призвал ужесточить наказание за использование гаджетов за рулем

Депутат призвал ужесточить наказание за использование гаджетов за рулем

 Синоптики обещают москвичам наступление зимы в конце недели

Синоптики обещают москвичам наступление зимы в конце недели
Лукашенко осудил отказ Польши пригласить Путина на годовщину Второй мировой

Лукашенко осудил отказ Польши пригласить Путина на годовщину Второй мировой

Лукашенко будет баллотироваться на президентских выборах в 2020 году

Лукашенко будет баллотироваться на президентских выборах в 2020 году
Военный эксперт назвал статью о «превосходстве» Rafale над Су-30МКИ некомпетентной

Военный эксперт назвал статью о «превосходстве» Rafale над Су-30МКИ некомпетентной

 Умер известный британский фотограф Терри О'Нилл

Умер известный британский фотограф Терри О'Нилл
Депутат призвал ужесточить наказание за использование гаджетов за рулем

Депутат призвал ужесточить наказание за использование гаджетов за рулем

 Синоптики обещают москвичам наступление зимы в конце недели

Синоптики обещают москвичам наступление зимы в конце недели
Лукашенко осудил отказ Польши пригласить Путина на годовщину Второй мировой

Лукашенко осудил отказ Польши пригласить Путина на годовщину Второй мировой

Лукашенко будет баллотироваться на президентских выборах в 2020 году

Лукашенко будет баллотироваться на президентских выборах в 2020 году
Военный эксперт назвал статью о «превосходстве» Rafale над Су-30МКИ некомпетентной

Военный эксперт назвал статью о «превосходстве» Rafale над Су-30МКИ некомпетентной

 Умер известный британский фотограф Терри О'Нилл

Умер известный британский фотограф Терри О'Нилл
13:57   17 Ноября 2019
Россия

Россия вместе с Турцией могут создать боевой истребитель

Россия вместе с Турцией могут создать боевой истребитель

Москва не исключает, что поможет Анкаре создать боевые истребители последних поколений. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шагуев в воскресенье, 17 ноября. 

Глава ведомства выступил на выставке в Дубае, где рассказал о перспективах сотрудничества России и Турции в области разработок истребителей. Он подчеркнул, что обе страны имеют опыт для такой работы. 

«Что касается разработок перспективных летательных аппаратов, то в настоящее время стороны ведут технические консультации и переговоры по самолету поколения 4++, а также первые пробные консультации по пятому поколению», — сказал он.

Шагуев также подчеркнул, что, учитывая имеющиеся компетенции в производстве самолета пятого поколения, Россия могла бы принять участие в проекте Турции. Сотрудничество, по его словам, может быть возможно по целому ряду систем самолета. 

Несмотря на то, что вопрос сотрудничества уже обсуждается с партнерами, делать заявление о начале предметных переговоров по созданию Россией и Турцией нового самолета — преждевременно, предупредил он.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #турция #политика #общество #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...