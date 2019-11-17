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13:39   17 Ноября 2019
Россия

Буксировка задержанных в Черном море кораблей ВМС Украины началась в Керчи

Буксировка задержанных в Черном море кораблей ВМС Украины началась в Керчи

Задержанные в ноябре 2018 года украинские катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу» покидают стоянку в порту Керчи в сопровождении российских кораблей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в крымских силовых структурах.

По данным издания, корабли передадут Украине в нейтральных водах.

Накануне издание «Думская» сообщило, что Киев отправил за задержанными судами буксиры и поисково-спасательный корабль. По данным СМИ, передача произойдет в море, недалеко от крымского мыса Тарханкут.

Напомним, 25 ноября прошлого года три военных корабля Украины нарушили государственную границу РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Российские пограничники задержали корабли в Керченском проливе. По факту нарушения границы заведено уголовное дело.

Все 24 члена экипажей арестованы. Они находятся в СИЗО Москвы.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что военные готовы прибыть в любое место, чтобы забрать корабли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал обратиться с этим вопросом в российское министерство иностранных дел.

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Автор: Арсений Аскольский
#керченский пролив #вмс украины

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