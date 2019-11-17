Москва и Эр-Рияд обсуждают условия поставок С-400

Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия поставок зенитнфх ракетных комплексов С-400 по контракту, который подписан в 2017 году. Об этом сообщила официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева в воскресенье, 17 ноября.

На выставке Dubai Airshow она отметила интерес к С-400 и со стороны других стран Ближнего Востока. По ее словам, обращения всех инозаказчиков рассмотрят в установленном порядке.

«Мы партнерами обсуждаем взаимоприемлемые условия для вступления данного контракта в силу», — цитирует ее РИА Новости.

С-400 «Триумф» — зенитная ракетная система большой и средней дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Назначение комплексов — уничтожать все современные и перспективные средства воздушно-космической атаки.