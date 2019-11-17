Западные СМИ проигнорировали «успехи» юриста так называемого ФБК Любовь Соболь, которая в 2019 году стала лауреатом премии имени Магнитского. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщает Nation News.

Ранее стало известно, что Соболь получила премию Магнитского, вручение которой прошло 15 ноября в Лондоне. Об этом сама активистка написала в Twitter. Скандальная соратница Алексея Навального поблагодарила организаторов и отметила, что эта премия — большая честь для нее. Однако лично присутствовать на церемонии она не смогла, поэтому вместо нее был приглашен журналист Владимир Кара-Мурзу, известный активной антироссийской позицией.

Зарубежные «борцы за демократию» начали активно поощрять Соболь после незаконных летних акций в Москве, организатором которых была в том числе она сама. Буквально каждый месяц ей вручали премии, присуждали звания. Так, в октябре Соболь назвали «женщиной года», однако в России новость вызвала лишь усмешку. Запад до сих пор придерживается традиции выделять среди российских либералов отборных негодяев. Получается, что теперь Соболь признана русофобом международного масштаба.

Удивительно, но пресса, в том числе либеральная, полностью проигнорировала присуждение юристу ФБК премии Магнитского. Возникает вопрос: западные спонсоры забыли дать указание на очередное «достижение» правой руки Навального? В любом случае, внимание СМИ было приковано не к ней, а к другому лауреату — Олегу Сенцову, получившему премию за прошлый год, так как ранее находился в тюрьме.

Другого лауреата премии — Алексея Навального — журналисты давно вывели на чистую воду. Они заметили закономерность между «расследованиями» ФБК и поступлением крупных сумм на счет его так называемого фонда. После того, как директор ФБК получал леньги, он традиционно уезжал из России в семейное путешествие.

Премия Магнитского была учреждена в 2015 году. Она предполагает награду за заслуги в сфере журналистских расследований и за деятельность по борьбе за права человека. Премия получила имя Сергея Магнитского, умершего в изоляторе. Его обвиняли в соучастии в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.