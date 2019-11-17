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13:59   17 Ноября 2019
Россия

Зачинщицу летних погромов Соболь наградили в Лондоне русофобской премией Магнитского

Зачинщицу летних погромов Соболь наградили в Лондоне русофобской премией Магнитского

Западные СМИ проигнорировали «успехи» юриста так называемого ФБК Любовь Соболь, которая в 2019 году стала лауреатом премии имени Магнитского. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщает Nation News.

Ранее стало известно, что Соболь получила премию Магнитского, вручение которой прошло 15 ноября в Лондоне. Об этом сама активистка написала в Twitter. Скандальная соратница Алексея Навального поблагодарила организаторов и отметила, что эта премия — большая честь для нее. Однако лично присутствовать на церемонии она не смогла, поэтому вместо нее был приглашен журналист Владимир Кара-Мурзу, известный активной антироссийской позицией. 

Зарубежные «борцы за демократию» начали активно поощрять Соболь после незаконных летних акций в Москве, организатором которых была в том числе она сама. Буквально каждый месяц ей вручали премии, присуждали звания. Так, в октябре Соболь назвали «женщиной года», однако в России новость вызвала лишь усмешку. Запад до сих пор придерживается традиции выделять среди российских либералов отборных негодяев. Получается, что теперь Соболь признана русофобом международного масштаба. 

СМИ перестала интересовать скандалистка Соболь даже после получения премии Магнитского

Удивительно, но пресса, в том числе либеральная, полностью проигнорировала присуждение юристу ФБК премии Магнитского. Возникает вопрос: западные спонсоры забыли дать указание на очередное «достижение» правой руки Навального? В любом случае, внимание СМИ было приковано не к ней, а к другому лауреату — Олегу Сенцову, получившему премию за прошлый год, так как ранее находился в тюрьме. 

Другого лауреата премии  — Алексея Навального — журналисты давно вывели на чистую воду. Они заметили закономерность между «расследованиями» ФБК и поступлением крупных сумм на счет его так называемого фонда. После того, как директор ФБК получал леньги, он традиционно уезжал из России в семейное путешествие. 

Премия Магнитского была учреждена в 2015 году. Она предполагает награду за заслуги в сфере журналистских расследований и за деятельность по борьбе за права человека. Премия получила имя Сергея Магнитского, умершего в изоляторе. Его обвиняли в соучастии в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #навальный #общество #соболь

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