Более 60 военнослужащих Уссурийского гарнизона получили в 2019 году жилищную субсидию

Более 60 военнослужащих Уссурийского гарнизона получили жилищную субсидию в текущем году. Из них 14 многодетных военных семей. При этом в прошлом году жилищную субсидию получили 58 человек в общей сложности на сумму почти 326 миллионов рублей. Средняя сумма субсидии составляет 6,9 миллиона рублей.

В этом году на учете стояли 548 военнослужащих, нуждающихся в постоянном жилье. При этом 520 из них претендовали на выделение жилищной субсидии, но только 28 захотели получить квартиры.

В течение 2018 года жильем были обеспечены 37 283 семьи военнослужащих. По словам главы оборонного ведомства Сергея Шойгу, 8,5 тысячи военных с семьями получили постоянное жилье.

Подводя итоги прошлого года, Шойгу отметил, что очередь военнослужащих, которых признали нуждающимися в улучшении жилищных условий, сократилась в 2,5 раза. Этого удалось добиться благодаря программе, по которой военные получают субсидии на приобретение готового или строительство нового собственного жилья.

За последние шесть лет, по словам Шойгу, социальные обязательства по обеспечению жильем военнослужащих, граждан, уволенных из армии и членов их семей были выполнены в отношении почти полумиллиона человек — 521,2 тысячи граждан. Благодаря переходу на плановое обеспечение военных жильем в течение пяти лет срок ожидания военнослужащими улучшения жилищных условий уменьшился в шесть раз.

Кроме того, по информации оборонного ведомства, в течение 2018 года 90 военнослужащих Владикавказского гарнизона были обеспечены социальными выплатами на покупку жилья. Общая сумма выплат составила 650 миллионов рублей. Более 750 военнослужащих получили служебное жилье, и более 600 военнослужащих были поставлены на учет в реестре участников накопительно-ипотечной системы обеспечения военнослужащих жильем.

В департаменте жилищного обеспечения Минобороны РФ в конце прошлого года отметили, что первое место по организации деятельности и решению вопросов обеспечения военнослужащих жильем заняло ФГКУ «Южное региональное управление жилищного обеспечения» МО России.