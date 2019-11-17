Убийство пешехода водителем на дороге в Мытищах попало на видео

Кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей дорожный конфликт со смертельным исходом, появились в интернете. Инцидент произошел в минувшую субботу, 16 ноября, в подмосковных Мытищах.

Пешеход собирался перейти дорогу в неположенном месте. Короткая словесная перепалка с водителем закончилось ударом ножа в шею. Нападавший поспешно скрылся с места преступления на своем автомобиле, оставив пешехода умирать.

Позже 68-летний мужчина сам пришел в полицию и признался в убийстве. Возбуждено уголовное дело. Водителя допрашивает следствие.