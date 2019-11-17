Полицейский в Приакамье спас упавшего с моста человека. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Пермскому району.

По информации ведомства, инцидент случился сегодня в полночь в Соликамске. Инспекторы ДПС Александр Коробейников и Иван Собянин патрулировали городские улицы. Когда старший лейтенант Коробейников подъезжал к мосту через реку Усолка, он увидел, как неизвестный мужчина падает вниз в воду.

Александр не раздумывая прыгнул в воду ради спасения незнакомца. К тому моменту мужчину протащило сильным течением реки уже на несколько десятков метров. Несмотря на препятствие, полицейский смог вытащить его из воды на берег. Тем временем, напарник Александра вызвал бригаду скорой помощи.

Упавшим в воду мужчиной оказался 26-летний местный житель. Врачи доставили его в медицинское учреждение. Отмечается, что мужчина не получил никаких травм. Что касается сотрудника полиции, он также не пострадал. Лейтенант переоделся в сухую форму, продолжив нести службу с напарником. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.