Лукашенко будет баллотироваться на президентских выборах в 2020 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко завил, что намерен баллотироваться на выборах президента в 2020 году.

Точные сроки выборов пока не названы, однако, по словам нынешнего президента республики, они пройдут, скорее всего, летом. Он подчеркнул, что не будет держаться «синими пальцами» за президентское кресло, однако тогда граждане Белоруссии должны отвергнуть его кандидатуру.

Ранее Лукашенко заявил, что не собирается менять конституцию страны к президентским выборам, которые состоятся в 2020 году.