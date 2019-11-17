Молодые IT-специалисты получат мотивацию на конкурсе «Молодые лидеры Рунета»

Участник конкурса «Молодые лидеры Рунета», глава направления аккредитации и интерактивных сервисов ООО «РУВЕНТС» Дмитрий Селянченков в беседе с «ПолитЭкспертом» выразил мнение, что для молодых IT-специалистов такие соревнования — полезная и интересная возможность.

Российские студенты ежедневно создают новые сервисы, один которых может кардинально изменить жизнь целого мира.

«Есть смысл проводить такие конкурсы, давать мотивацию молодым специалистам. Понятно, что есть цель саморазвития у каждого человека, но и хотелось бы получать какое-то признание извне», — уверен собеседник издания

По его словам, такие конкурсы, как «Молодые лидеры Рунета», как раз могут это дать. Селянченков также предложил не ограничиваться только подачей заявки. Специалисты в этой сложной сфере должны поддерживать контакты. Именно благодаря коллективным решениям рождаются настоящие произведения искусства.

«Если будут отобраны лучшие, то, наверняка, это будет здорово, когда лучшие из лучших собираются, друг друга узнают и знакомятся. Я считаю, что это очень здорово», — резюмировал Селянченков.

Участие в конкурсе «Молодые лидеры Рунета», который проводит Российская ассоциация электронных коммуникаций, могут принять профессионалы в возрасте 18-35 лет, имеющие опыт руководства масштабными проектами в IT-компаниях и digital-агентствах. Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 20 ноября.