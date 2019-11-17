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12:24   17 Ноября 2019
Весь мир

Замглавы Минобороны РФ обсудил сотрудничество с властями Таиланда и Лаоса

Замглавы Минобороны РФ обсудил сотрудничество с властями Таиланда и Лаоса

Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин обсудил с вице-премьером Таиланда Правитом Вонгсуваном перспективы развития двустороннего взаимодействия в военной сфере. 

Переговоры прошли на полях шестого совещания министров обороны стран-участниц АСЕАН и диалоговых партнеров «СМОА плюс». Стороны обсудили текущую ситуацию и перспективы российско-таиландского сотрудничества в военной области, в том числе по линии Россия-АСЕАН. 

Также Фомин провел встречу с главой Минобороны Лаоса Тянсамоном Тяннялатом. Главной темой их переговоров стало военно-техническое сотрудничество двух стран.

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Автор: Виктория Разумовская
#минобороны #лаос #таиланд

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