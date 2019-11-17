Замглавы Минобороны РФ обсудил сотрудничество с властями Таиланда и Лаоса

Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин обсудил с вице-премьером Таиланда Правитом Вонгсуваном перспективы развития двустороннего взаимодействия в военной сфере.

Переговоры прошли на полях шестого совещания министров обороны стран-участниц АСЕАН и диалоговых партнеров «СМОА плюс». Стороны обсудили текущую ситуацию и перспективы российско-таиландского сотрудничества в военной области, в том числе по линии Россия-АСЕАН.

Также Фомин провел встречу с главой Минобороны Лаоса Тянсамоном Тяннялатом. Главной темой их переговоров стало военно-техническое сотрудничество двух стран.