Водитель упавшего в Фонтанку автомобиля раскрыл детали ЧП

Водитель автомобиля, упавшего в петербургскую реку Фонтанку, объяснил причину аварии. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщает Пятый канал.

По словам 56-летнего водителя, он подумал, что дал задний ход. Однако на самом деле он поехал вперед. Мужчина признался, что перепутал педали тормоза и газа.

«И медленно, медленно съехали», — цитирует Пятый канал слова участника ДТП.

Ранее на набережной Фонтанки сотрудник ГИБДД попросил припарковавшегося мужчину переставить машину. После этого автомобиль Renault Logan съехал в воду. В машине был не только водитель, но и два его несовершеннолетних внука.

Очевидцы помогли пострадавшим выбраться из воды. Участники ДТП были госпитализированы с переохлаждением.