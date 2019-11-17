Водитель упавшего в Фонтанку автомобиля раскрыл детали ЧП
Водитель автомобиля, упавшего в петербургскую реку Фонтанку, объяснил причину аварии. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщает Пятый канал.
По словам 56-летнего водителя, он подумал, что дал задний ход. Однако на самом деле он поехал вперед. Мужчина признался, что перепутал педали тормоза и газа.
«И медленно, медленно съехали», — цитирует Пятый канал слова участника ДТП.
Ранее на набережной Фонтанки сотрудник ГИБДД попросил припарковавшегося мужчину переставить машину. После этого автомобиль Renault Logan съехал в воду. В машине был не только водитель, но и два его несовершеннолетних внука.
Очевидцы помогли пострадавшим выбраться из воды. Участники ДТП были госпитализированы с переохлаждением.
В Фонтанку упал «Логан» с двумя детьми. Прохожий прыгнул в воду, чтобы спасти детей. Все живы! pic.twitter.com/1dLYdhCi7I— Дикий Петербург (@Wild_SPb) November 16, 2019