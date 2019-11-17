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11:55   17 Ноября 2019
Россия

Историк Соколов после убийства Ещенко был озадачен ремонтом газовой колонки

Историк Соколов после убийства Ещенко был озадачен ремонтом газовой колонки

Историк и бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве аспирантки вуза Анастасии Ещенко, во время избрания меры пресечения в суде всячески показывал шок от случившегося. Однако аудиозапись разговора после убийства показывает, что ученый не собирался идти в полицию, да и в целом не был сильно расстроен, а решал бытовые вопросы.

По данным следствия, 24-летняя Ещенко была убита около двух часов ночи 8 ноября. Соколов выпустил в нее четыре пули из обреза винтовки, пока девушка спала. Но уже в 8 часов 55 минут, то спустя почти семь часов, бывший преподаватель позвонил в «Петербурггаз» и пожаловался, что у него перестала работать газовая колонка, которая нагревает воду.

Запись разговора опубликовала Мойка78. Соколов договорился о визита мастера. Слесарь должен был посетить квартиру 11 ноября с 10 до 14 часов утра.

 «Зажигалась через раз, а потом вообще перестала», — посетовал диспетчеру обвиняемый в убийстве.

Соколова задержали 9 ноября. В рюкзаке историка нашли женские руки, в квартире — другие фрагменты женского тела и пилу. Сейчас историк находится в СИЗО, он оформил явку с повинной.

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Автор: Арсений Аскольский
#убийство #соколов

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