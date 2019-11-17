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11:52   17 Ноября 2019
Россия

Россия смогла достичь рекордно низкой смертности недоношенных детей

Россия смогла достичь рекордно низкой смертности недоношенных детей

Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай заявил, что выживаемость недоношенных детей в РФ составляет 98%. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщается в его Telegram-канале. 

По информации Минздрава, в прошлом году количество недоношенных младенцев составило чуть более 97 тысяч. Этот показатель ниже на 12,6%, по сравнению с 2014 годом.

«Выживаемость недоношенных детей при этом, благодаря усилиям российских медиков, составила 98%»,  — написано в его Telegram-канале. 

По словам Салагая, такого положительного результата удалось достичь за счет системных мер по укреплению родовспоможения. В России сегодня работают более 90 перинатальных центров, которые координируют систему родовспоможения. Таким образом, показатели материнской и младенческой смертности в России снизились до самых низких в мире. Кроме этого, выросла выживаемость недоношенных детей. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #минздрав #роды #материнство

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