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12:11   17 Ноября 2019
Россия

Навальный сделал вид, что не заметил неудобных вопросов в прямом эфире «Эха Москвы»

Навальный сделал вид, что не заметил неудобных вопросов в прямом эфире «Эха Москвы»

Блогера Алексея Навального вновь пригласили на «Эхо Москвы» в качестве гостя. Это радио является единственным местом, где блогеру не задают неудобные вопросы. Ведущие Ксения Ларина и Виталий Дымарский обсудили с ним внутреннюю обстановку в России.

«Фонд борьбы с коррупцией» последнее время часто оказывается в центре скандальных историй, пишет Федеральное агентство новостей. Его уличают в обмане сторонников, сомнительных манипуляциях, зарубежном финансировании. В прямом эфире «Эха» слушатели задали Навальному несколько острых вопросов, на которые он отвечать побоялся.

Навальный сделал вид, что не заметил неудобных вопросов в прямом эфире «Эха Москвы»

В частности, речь зашла о дочери блогера, которая недавно поступила в Стэнфордский университет якобы на бюджет. При этом год обучения там стоит более миллиона рублей. ФАН пишет, что попасть в университет можно только «по блату».

Один из слушателей решил спросить у Навального, почему после выборов в Мосгордуму он начал активно сотрудничать с членами партии КПРФ, несмотря на то, что в прошлом он критиковал коммунистов за «системность». Ответа от блогера не последовало.

Навальный сделал вид, что не заметил неудобных вопросов в прямом эфире «Эха Москвы»

Напомним, после сообщений о том, что у ФБК проблемы с финансированием, говорилось, что КПРФ собирается «купить» соратницу Навального Любовь Соболь за 50 миллионов рублей. «Оппозиционеры» должны будут к 2021 году подтянуть к коммунистам протестную молодежь. 

Трансляция в очередной раз подтвердила, что Навальный предпочитает игнорировать неудобные вопросы. Блогер посещает «Эхо» лишь потому, что сама радиостанция позволяет себе игнорировать острые вопросы простых граждан.

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Автор: Виктория Разумовская
#навальный #эхо москвы #фбк

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