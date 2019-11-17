Россия поможет Кубе восстановить железные дороги

Глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сообщила, что Россия поможет реконструировать железные дороги Кубы. По ее словам, проект уже обсудили и подписали с кубинским руководством лично.

Матвиенко подчеркнула, что он качественно изменит транспортную инфраструктуру Кубы. Однако пока соответствующее соглашение не ратифицировано кубинской стороной

«Будет заменен подвижной состав, и увеличена скорость движения поездов», — цитирует главу Совфеда ТАСС.

Вице-премьер Рикардо Руис лично проследит, чтобы документ подписали можно быстрее. Переговоры между РЖД и железными дорогами Кубы уже ведутся.

Российский сенатор подчеркнула, что Москва намерена принять долгосрочный план развития отношений с Гаваной до 2030 года. Страны планируют сотрудничать в различных сферах.