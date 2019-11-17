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Россия поможет Кубе восстановить железные дороги

Россия поможет Кубе восстановить железные дороги

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11:25   17 Ноября 2019
Россия

Россия поможет Кубе восстановить железные дороги

Россия поможет Кубе восстановить железные дороги

Глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сообщила, что Россия поможет реконструировать железные дороги Кубы. По ее словам, проект уже обсудили и подписали с кубинским руководством лично.

Матвиенко подчеркнула, что он качественно изменит транспортную инфраструктуру Кубы. Однако пока соответствующее соглашение не ратифицировано кубинской стороной

«Будет заменен подвижной состав, и увеличена скорость движения поездов», — цитирует главу Совфеда ТАСС.

Вице-премьер Рикардо Руис лично проследит, чтобы документ подписали можно быстрее. Переговоры между РЖД и железными дорогами Кубы уже ведутся.

Российский сенатор подчеркнула, что Москва намерена принять долгосрочный план развития отношений с Гаваной до 2030 года. Страны планируют сотрудничать в различных сферах.

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Автор: Арсений Аскольский
#куба

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