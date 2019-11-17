Врачи перечислили первые симптомы рака легких

Рак легких на начальных стадиях никак не проявляет себя. Однако врачи советуют насторожиться, если появляются такие симптомы, как кашель и затрудненное дыхание.

Специалисты советуют обратиться к врачу, если также наблюдаются постоянная хрипота, отеки шеи и лица, одышка, боли в груди при дыхании, ночное потоотделение и резкое снижение веса.

Признаками рака могут быть и нетипичные симптомы. Например, боль в костях в нижней части тела, остеопороз, утолщение кончиков пальцев и ногтей, а также жировые отложения вокруг средней части тела.

Все эти симптомы не являются стопроцентными признаками онкологического заболевания. Но при их наличии рекомендуется обратиться к врачу.