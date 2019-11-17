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11:22   17 Ноября 2019
Россия

Врачи перечислили первые симптомы рака легких

Врачи перечислили первые симптомы рака легких

Рак легких на начальных стадиях никак не проявляет себя. Однако врачи советуют насторожиться, если появляются такие симптомы, как кашель и затрудненное дыхание.

Специалисты советуют обратиться к врачу, если также наблюдаются постоянная хрипота, отеки шеи и лица, одышка, боли в груди при дыхании, ночное потоотделение и резкое снижение веса.

Признаками рака могут быть и нетипичные симптомы. Например, боль в костях в нижней части тела, остеопороз, утолщение кончиков пальцев и ногтей, а также жировые отложения вокруг средней части тела.

Все эти симптомы не являются стопроцентными признаками онкологического заболевания. Но при их наличии рекомендуется обратиться к врачу.

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Автор: Виктория Разумовская
#здоровье #онкология #рак легких

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