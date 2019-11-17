Синоптик рассказал, когда в Москве выпадет снег

Снег в Москве не выпадет до конца ноября, в столице сохранится по-марсиански пыльная погода при устойчивых морозах. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковеца.

Ранее синоптик заявлял, что в четверг, 21 ноября, в столицу придет климатическая или метеорологическая зима. По его словам, в Москве установятся минусовые температуры.

Тишковец подчеркнул, что с четверга до выходных в Москве ожидается исключительно ясная погода.

«Такое усиление морозов на фоне малооблачной погоды образует такой марсианский пейзаж: земля не прибита будет снегом, будет пыль. То есть такая марсианская погода — в воздухе будет пыль летать, хотя и ветер будет штилевой», — описал он картину.

Синоптик добавил, что период бесснежья и невероятной засушливости при минусовых температурах сохранится в Москве до конца ноября. По словам эксперта, настоящая зима придет в столицу с 1 декабря — именно тогда выпадет снежный покров и «появится такой зимний антураж».