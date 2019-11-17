Помощник Зеленского заявил о финальном этапе передачи кораблей Россией

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что процесс передачи кораблей ВМС Украины, которые были задержаны год назад Россией в Керченском проливе, подходит к завершающему этапу. Об этом в воскресенье сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Украина направила поисково-спасательный корабль «Сапфир» за задержанными судами «Титан» и «Гайдамака». Сообщалось, что передача кораблей случится в море примерно в 60 милях от Одессы, вблизи с крымским мысом Тарханкут.

Кроме этого, СМИ писали, что Москва готова вернуть малые бронированные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Суда планируется передать до саммита в нормандском формате, который запланировал на 9 декабря.

Напомним, три украинских корабля в ноябре прошлого года нарушили границу РФ. Они вошли в закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации, а затем двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Корабли опасно маневрировали и отказывались подчиниться законному требованию российских властей.

Нарушившие границу корабли были задержаны российскими военными. Действия Киева в Москве оценили как провокацию. В результате инцидента было возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. В сентябре этого года Россия передала Киеву украинских военных в рамках договора об одновременном освобождении осужденных и задержанных.