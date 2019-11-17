Климкин рассказал об успехе Путина в Донбассе

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что разведение сил в Донбассе стало успехом российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает «24 канал» в воскресенье, 17 ноября.

«К сожалению, у него много успехов», — сказал бывший глава украинского МИД.

По словам Климкина, достигнутый успех «нужно ещё реализовать». Экс-министр отметил, что в украинском обществе есть мнение, что разведение сил в Донбассе станет капитуляцией Киева. Климкин считает, что введение в регион специальной мониторинговой миссии и военных наблюдателей может изменить ситуацию.

Разведение сил с линии соприкосновения в Донбассе — одно из ключевых условий проведения саммита «нормандской четверки», в котором должны принять участие главы Украины, РФ, Франции и Германии. В октябре контактная группа в Минске договорилась о разведении вблизи населенных Золотого (ЛНР) и Петровского (ДНР).

Кроме того, в Минске была согласована «формула Штайнмайера», предполагающая предоставление республикам Донбасса особого статуса.