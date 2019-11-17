Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия поможет Кубе восстановить железные дороги

Россия поможет Кубе восстановить железные дороги

 Синоптик рассказал, когда в Москве выпадет снег

Синоптик рассказал, когда в Москве выпадет снег

Помощник Зеленского заявил о финальном этапе передачи кораблей Россией

Помощник Зеленского заявил о финальном этапе передачи кораблей Россией

 Климкин рассказал об успехе Путина в Донбассе

Климкин рассказал об успехе Путина в Донбассе
Слухи по поводу здоровья Трампа назвали опасными в Белом доме

Слухи по поводу здоровья Трампа назвали опасными в Белом доме

 Заявление Помпео о Голанах и Крыме показало, что США не разбираются в реалиях Сирии и РФ

Заявление Помпео о Голанах и Крыме показало, что США не разбираются в реалиях Сирии и РФ
Россия поможет Кубе восстановить железные дороги

Россия поможет Кубе восстановить железные дороги

 Синоптик рассказал, когда в Москве выпадет снег

Синоптик рассказал, когда в Москве выпадет снег

Помощник Зеленского заявил о финальном этапе передачи кораблей Россией

Помощник Зеленского заявил о финальном этапе передачи кораблей Россией

 Климкин рассказал об успехе Путина в Донбассе

Климкин рассказал об успехе Путина в Донбассе
Слухи по поводу здоровья Трампа назвали опасными в Белом доме

Слухи по поводу здоровья Трампа назвали опасными в Белом доме

 Заявление Помпео о Голанах и Крыме показало, что США не разбираются в реалиях Сирии и РФ

Заявление Помпео о Голанах и Крыме показало, что США не разбираются в реалиях Сирии и РФ
10:26   17 Ноября 2019
Россия

Диетолог назвала самые вредные и полезные сладости

Диетолог назвала самые вредные и полезные сладости

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова рассказала, какие сладости принесут наименьший вред организму, а от каких лучше воздержаться.

Специалист объяснила: чем сложнее состав десерта, тем он вреднее. Хуже всего на здоровье влияют жаренные во фритюре сладости, такие как пончики и чак-чак. В них содержатся не только простые сахара, но и трансжиры, которые способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Вредны для здоровья десерты из дрожжевого теста, с большим количеством крема, а  также шоколадные батончики. С точки зрения микробиологии опасны все сладости, содержащие сырые белки и яйца, а также молочные десерты, пишет АиФ.

Самые безвредные сладости — горький шоколад, мед, а также мармелад, пастила и зефир, отметила Зотова. Такие сладости должны готовиться на агар-агаре, а не на химических желеобразователях, подчеркнула диетолог.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#сладости #диетолог

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...