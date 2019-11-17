Диетолог назвала самые вредные и полезные сладости

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова рассказала, какие сладости принесут наименьший вред организму, а от каких лучше воздержаться.

Специалист объяснила: чем сложнее состав десерта, тем он вреднее. Хуже всего на здоровье влияют жаренные во фритюре сладости, такие как пончики и чак-чак. В них содержатся не только простые сахара, но и трансжиры, которые способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Вредны для здоровья десерты из дрожжевого теста, с большим количеством крема, а также шоколадные батончики. С точки зрения микробиологии опасны все сладости, содержащие сырые белки и яйца, а также молочные десерты, пишет АиФ.

Самые безвредные сладости — горький шоколад, мед, а также мармелад, пастила и зефир, отметила Зотова. Такие сладости должны готовиться на агар-агаре, а не на химических желеобразователях, подчеркнула диетолог.