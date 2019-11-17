Отец убитой аспирантки Ещенко не одобрял роман дочери с историком Соколовым

Отец убитой в Петербурге аспирантки Анастасии Ещенко рассказал об отношении к роману дочери с доцентом Олегом Соколовым. Об этом сообщил Пятый телеканал.

По словам Олега Ещенко, родители не одобряли выбор дочери. Но из-за того, что Анастасия была высокого мнения о возлюбленном и ей было хорошо в отношениях, никто не возражал.

«Хотя мы разговаривали, говорили, да, что у этих отношений нет будущего. Но она любила его», — передает Пятый канал слова отца убитой девушки.

Он также подчеркнул, что спустя какое-то время Анастасия стала реже звонить родителям, а разговоры стали короче. Супруги приняли решение навестить дочь в Петербурге и купили билеты на 13 ноября, но планы изменились после трагического события, когда стало известно, что профессор СПБГУ Олег Соколов жестоко убил их дочь.

9 ноября на всю страну прогремела трагическая новость. Профессор самого престижного вуза в Санкт-Петербурге Олег Соколов убил свою 24-летнюю невесту, с которой сожительствовал уже несколько лет. Он решил избавиться от тела девушки, расчленив его. Петербуржцы достали пьяного Соколова из реки Мойки, когда он пытался избавиться от улик. У него было диагностировано обморожение. При себе у профессора был рюкзак, в котором лежал травматический пистолет и отрубленные женские руки. Позже он признался в убийстве возлюбленной и попросил для себя «самой высшей меры».