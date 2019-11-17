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10:34   17 Ноября 2019
Россия

Отец убитой аспирантки Ещенко не одобрял роман дочери с историком Соколовым

Отец убитой аспирантки Ещенко не одобрял роман дочери с историком Соколовым

Отец убитой в Петербурге аспирантки Анастасии Ещенко рассказал об отношении к роману дочери с доцентом Олегом Соколовым. Об этом сообщил Пятый телеканал. 

По словам Олега Ещенко, родители не одобряли выбор дочери. Но из-за того, что Анастасия была высокого мнения о возлюбленном и ей было хорошо в отношениях, никто не возражал. 

«Хотя мы разговаривали, говорили, да, что у этих отношений нет будущего. Но она любила его», — передает Пятый канал слова отца убитой девушки. 

Он также подчеркнул, что спустя какое-то время Анастасия стала реже звонить родителям, а разговоры стали короче. Супруги приняли решение навестить дочь в Петербурге и купили билеты на 13 ноября, но планы изменились после трагического события, когда стало известно, что профессор СПБГУ Олег Соколов жестоко убил их дочь.

Отец убитой аспирантки Ещенко не одобрял роман дочери с историком Соколовым

9 ноября на всю страну прогремела трагическая новость. Профессор самого престижного вуза в Санкт-Петербурге Олег Соколов убил свою 24-летнюю невесту, с которой сожительствовал уже несколько лет. Он решил избавиться от тела девушки, расчленив его. Петербуржцы достали пьяного Соколова из реки Мойки, когда он пытался избавиться от улик. У него было диагностировано обморожение. При себе у профессора был рюкзак, в котором лежал травматический пистолет и отрубленные женские руки. Позже он признался в убийстве возлюбленной и попросил для себя «самой высшей меры». 

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Автор: Софья Белоцерковская
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