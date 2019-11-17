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10:10   17 Ноября 2019
Россия

Дожди и туман ожидаются в воскресенье в Москве

Дожди и туман ожидаются в воскресенье в Москве

Жителей Москвы в воскресенье ожидает облачная погода с очаговым туманом и дымкой, а также моросящие осадки. Воздух в столице прогреется до семи градусов тепла. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковеца. 

«Будет преобладать облачная погода, местами моросящие осадки, дымка, очаговый туман с ухудшением видимости менее одного километра. Температура в столице — плюс 5–7 градусов, в Подмосковье — от 3 до 8», — сказал Тишковец.

Он подчеркнул, что такая температура превышает климатическую норму ноября на пять-шесть градусов. Метеоролог также подчеркнул, что скорость ветра составит один-шесть метров в секунду, он будет юго-западным. При это атмосферное давление останется выше нормы, составив 758 миллиметров ртутного столба. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#москва #россия #общество #погода

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