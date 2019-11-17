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10:00   17 Ноября 2019
Россия

США признают аннексию Голан в Сирии из-за стратегического партнерства с Израилем — эксперт

США признают аннексию Голан в Сирии из-за стратегического партнерства с Израилем — эксперт

Высказывание госсекретаря США Майка Помпео о разнице в признании Крыма российским регионом и Голанских высот частью израильской территории неэтично. Об этом заявил политолог и публицист Юрий Самонкин в комментарии для «ПолитРоссии»

Ранее Помпео задали вопрос, как поддержка администрацией США аннексии Голанских высот Израилем соотносится с осуждением воссоединения Крыма с РФ. Тогда госсекретарь США ответил, что случаи «абсолютно разные», но так и не объяснил, в чем отличия. 

По мнению Самонкина, решения США основываются лишь на собственных геополитических интересах Вашингтона. Эксперт также назвал заявление Помпео «неэтичным и некорректным», потому что разница между крымскими и голанскими «вопросами» действительно есть. Крым был присоединен к РФ после референдума, то есть свободного волеизъявления людей. В ситуации с Голанскими высотами, Израиль захватил эти территории, насильно отвоевав у Сирии. 

Самонкин раскритиковал заявление Помпео о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Эксперт также объяснил, почему Белый дом готов признать сирийские Голаны территорией Израиля. Дело в том, что Израиль является стратегическим партнером США на Ближнем Востоке. 

«Американцы поддерживают и признают любые действия своих союзников, направленные против геополитических конкурентов Вашингтона», – считает политолог.

Что касается крымского вопроса, здесь отличие состоит в том, что изначально Вашингтон планировал использовать полуостров в качестве НАТОвского военного плацдарма России. Из-за того, что воссоединение Крыма и России разрушило стратегические планы и чаяния США, они не хотят признавать полуостров российским.

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Автор: Софья Белоцерковская
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