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9:27   17 Ноября 2019
Весь мир

Слухи по поводу здоровья Трампа назвали опасными в Белом доме

Слухи по поводу здоровья Трампа назвали опасными в Белом доме

Слухи по поводу здоровья американского лидера Дональда Трампа — это опасные спекуляции. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в воскресенье, 17 ноября, в своем Twitter.

«Похоже, гораздо интереснее людям/некоторым журналистам спекулировать и распространять безответственные/опасные слухи», — написала она в микроблоге.

Она также подчеркнула, что предоставляет «полный и честный» отчет по поводу здоровья президента. И добавила, что глава государства уже прошел медицинское обследование в субботу.

Ранее сообщалось, что глава Белого дома по-прежнему здоров, энергичен и ни на что не жалуется. Трамп решил пройти медицинское обследование раньше, чтобы не тратить на него время в «плотном 2020 году». Именно тогда должны состояться следующие выборы президента. 

Последний раз Трамп обследовался в феврале. Врачи признали состояние здоровья президента США «в целом хорошим». Сейчас он весит 110,22 килограмма при росте 192 сантиметра. Его давление составляет 118 на 80, а пульс — 70 ударов в минуту. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #политика #трамп #общество #весь мир

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