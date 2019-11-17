Заявление Помпео о Голанах и Крыме показало, что США не разбираются в реалиях Сирии и РФ

Доцент МГИМО, кандидат юридических наук Николай Топорнин заявил ФБА «Экономика сегодня», что проведение параллели между прямой аннексией Израилем Голанских высот у Сирии и возвращением Крыма в состав России дискредитирует Майкла Помпео как госсекретаря США.

Помпео сказал, что неназванные «фактические обстоятельства» мешает США признать Крым российским, в то время как израильский суверенитет над Голанскими высотами Вашингтон признал «исходя из реальной обстановки на месте событий».

В действительности же политика Трампа по Израилю в целом и признанию израильского суверенитета над Иерусалимом и Голанами в частности обусловлена тем, что президент поддерживает еврейское лобби США, сделав его интересы частью своей внешней политики.

Вспомним, какова же была «обстановка на месте событий» в 1967 году, когда Израиль взял Голанские высоты под свой контроль. Это было военное решение с целью дать преимущество артиллерии, о чем Израиль прямо заявлял.

В 1974 году, после окончания войны Судного дня 1973 года, Израиль и Сирия договорились о разводе сил – часть Голан осталась за Израилем, а на остальной территории возникла демилитаризованная зона при миротворцах ООН. Стоит отметить, что это соглашение не было мирным договором, фиксирующим новый статус территорий, а лишь актом, завершившим боевые действия в регионе.

В 1981 году Израиль официально заявил об аннексии Голанских высот у Сирии, в марте 2019 года Трамп признал законным этот прямой захват сирийской земли вследствие агрессии Израиля, непризнанный более ни одной страной, кроме США. Итогом аннексии стало изгнание из региона десятков тысяч граждан Сирии.

«Такое заявление Помпео стало для меня сюрпризом, поскольку мне казалось, что госсекретарь США должен апеллировать к аргументам, основанным на принципах международного права и других общепринятых международных норм», — заявил Топорнин.

Ситуация с Крымом, отмечает эксперт, принципиально отличается. В данном вопросе важны не столько итоги референдума, сколько исторический контекст, на который как раз и напирает Помпео. С этой точки зрения Крым является неоспоримой частью России.

Топорнин посоветовал Помпео изучить историю Крыма, прежде чем делать свои заявления. Тогда он знал бы, что при Хрущеве Крым временно и в нарушение Конституции был передан в состав УССР. Тогда никто не мог предвидеть события 1991 года и уж тем более 2014.

Он напомнил, что после передачи Крыма статус Севастополя, города союзного подчинения, повис в воздухе.

«В результате, состоялось грандиозное конституционное нарушение в Крыму, которое и дало дорогу к референдуму 2014 года», — подытожил эксперт.

Таким образом, прямую аннексию, не согласующуюся ни с какими нормами международного права, США признают, а демократический процесс — отказываются.